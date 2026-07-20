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Lo que el ejército estadounidense describe como la última oleada de ataques de precisión contra emplazamientos militares estratégicos iraníes, el 17 de julio de 2026. (Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
Lo que el ejército estadounidense describe como la última oleada de ataques de precisión contra emplazamientos militares estratégicos iraníes, el 17 de julio de 2026. (Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
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Por Agencia EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este lunes una alerta mundial de viaje en la que advirtió del riesgo de una “escalada imprevista” del conflicto en Oriente Medio y recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones ante el deterioro de la situación de seguridad en la región.

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