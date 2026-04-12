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Esta fotografía de la Fuerza Aérea de Estados Unidos muestra a un F/A-18E Super Hornet en la cubierta de vuelo del portaaviones de USS Abraham Lincoln listo para atacar Irán. (AFP).
Esta fotografía de la Fuerza Aérea de Estados Unidos muestra a un F/A-18E Super Hornet en la cubierta de vuelo del portaaviones de USS Abraham Lincoln listo para atacar Irán. (AFP).
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Por Agencia EFE

Estados Unidos empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos de Irán el lunes a las 10:00 horas ET (15.00 GMT), anunció este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas del país (Centcom).

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