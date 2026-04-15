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Fotografía de archivo de militares estadounidenses. Foto: EFE/EPA/ Kenny Holston
Fotografía de archivo de militares estadounidenses. Foto: EFE/EPA/ Kenny Holston
Por Agencia EFE

El Pentágono enviará miles de soldados adicionales a Oriente Medio en los próximos días mientras el Gobierno de Estados Unidos intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y el presidente Donald Trump asegura que la guerra “está a punto de terminarse”.

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