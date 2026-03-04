Resumen

Estados Unidos hundió barco de Irán IRIS Dena con el primer ataque con torpedo con un submarino desde la Segunda Guerra Mundial. (Fars Media Corporation).
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que su país. ha hundido un navío de guerra de Irán con un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la Segunda Guerra Mundial.

