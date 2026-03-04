El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que su país. ha hundido un navío de guerra de Irán con un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la Segunda Guerra Mundial.

“Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”, indicó Hegseth en rueda de prensa.

Un marinero iraní herido recibe tratamiento en el hospital Karapitiya de Galle, Sri Lanka, el 4 de marzo de 2026 tras el hundimiento de su fragata IRIS Dena. (Foto de Ishara S. KODIKARA / AFP). / ISHARA S. KODIKARA

Información en desarrollo