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Destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes contra un barco con bandera iraní que intenta navegar hacia un puerto en Irán, 24 de abril. (CENTCOM / EFE)
Destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes contra un barco con bandera iraní que intenta navegar hacia un puerto en Irán, 24 de abril. (CENTCOM / EFE)
/ CENTCOM
Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, tras intentar dirigirse a un puerto de Irán, en una acción que enmarca dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán.

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