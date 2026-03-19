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Un piloto del equipo de demostración del F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos participa en una exhibición por el 88 aniversario de la Real Fuerza Aérea Tailandesa en Bangkok, el 7 de marzo de 2025. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP).
Un piloto del equipo de demostración del F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos participa en una exhibición por el 88 aniversario de la Real Fuerza Aérea Tailandesa en Bangkok, el 7 de marzo de 2025. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP).
/ LILLIAN SUWANRUMPHA
Por Agencia EFE

Un caza F-35 de Estados Unidos realizó este jueves un aterrizaje de emergencia en una base en Oriente Medio después de posiblemente ser alcanzado por fuego de Irán.

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