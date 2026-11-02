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Un marinero estadounidense hace señales a un F-35C Lightning II mientras este se prepara para despegar de la cubierta de vuelo del USS George Washington (CVN 73). (Foto del CENTCOM vía X)
Un marinero estadounidense hace señales a un F-35C Lightning II mientras este se prepara para despegar de la cubierta de vuelo del USS George Washington (CVN 73). (Foto del CENTCOM vía X)
Por Agencia EFE

Estados Unidos atacó este lunes la isla iraní de Qeshm, en el golfo Pérsico, en una nueva operación militar limitada contra Irán, una noche antes de las elecciones legislativas de medio mandato en el país, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia al riesgo de una reanudación de la guerra y defendió la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático con Teherán, según informó The Wall Street Journal (WSJ).

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