Lo que el CENTCOM describe como operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán, el 25 de julio de 2026. (Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
Lo que el CENTCOM describe como operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán, el 25 de julio de 2026. (Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
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Por Agencia EFE

Estados Unidos comenzó este miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de Teherán de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

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