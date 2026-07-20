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Fuerzas estadounidenses lanzando, por octava noche consecutiva, lo que los militares describen como ataques de precisión dirigidos contra las capacidades militares iraníes, el 18 de julio de 2026. (Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
Fuerzas estadounidenses lanzando, por octava noche consecutiva, lo que los militares describen como ataques de precisión dirigidos contra las capacidades militares iraníes, el 18 de julio de 2026. (Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
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Por Agencia EFE

Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este lunes una nueva ronda de ataques contra Irán, en el décimo día de operaciones militares desde que el presidente Donald Trump dio por finalizada la tregua entre ambos países, en una nueva escalada en la guerra que ha provocado bajas estadounidenses.

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