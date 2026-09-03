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Resumen

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP).
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El ejército estadounidense escoltó el pasado martes 40 buques mercantes que transportaban 18 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, mientras Irán y Estados Unidos intercambiaban una nueva ronda de ataques, informó CNN.

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