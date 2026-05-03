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Esta foto de la Armada de Estados Unidos publicada el 18 de marzo de 2026 muestra a marineros junto a F/A-18F Super Hornet en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln. (AFP).
Esta foto de la Armada de Estados Unidos publicada el 18 de marzo de 2026 muestra a marineros junto a F/A-18F Super Hornet en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln. (AFP).
/ NAVCENT PUBLIC AFFAIRS
Por Agencia EFE

La operación de Estados Unidos para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo de Irán, anunciada este domingo por el presidente Donald Trump y denominada Proyecto Libertad, movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.

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