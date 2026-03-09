Escuchar
Soldados turcos rodeando un fragmento de municiones identificado como perteneciente a las municiones de defensa aérea que interceptaron la amenaza después de que fuera destruida en el aire, en el distrito de Dortyol en Hatay. (HANDOUT / DHA / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en una parte del sur de Turquía y ordenó al personal diplomático no esencial abandonar la zona “por los riesgos para su seguridad”, anunció el lunes el Departamento de Estado, en plena guerra regional en torno a Irán.

