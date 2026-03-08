Estados Unidos ordenó el domingo por la noche la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita, mientras Irán ataca este reino del Golfo en represalia por la ofensiva de Washington e Israel.

El Departamento de Estado señaló en una advertencia de viaje que había “ordenado a los empleados del gobierno estadounidense que no sean de emergencia y a los familiares de empleados del gobierno estadounidense que abandonen Arabia Saudita debido a los riesgos para su seguridad”.

La orden refleja los temores persistentes sobre los ataques de Irán, en momentos que el presidente Donald Trump advierte que está listo para continuar la guerra durante semanas y Teherán se dice preparado para responder.

Estados Unidos previamente había permitido la partida del personal no esencial pero no había exigido hacerlo.

El Departamento de Estado también señaló que mantiene la advertencia a los estadounidenses de “reconsiderar viajar” a Arabia Saudita, sin desaconsejar todos los viajes al reino.

Drones impactaron la embajada de Estados Unidos en Riad la semana pasada, y también han causado daños en las embajadas estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Arabia Saudita informó el domingo que dos personas murieron y 12 resultaron heridas cuando un proyectil cayó en la provincia de Al Kharj, al sudeste de Riad.