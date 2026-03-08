Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La sede de la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fotografiada el 3 de marzo de 2026, tras ser atacada por Irán con drones. (Foto de AFP).
La sede de la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fotografiada el 3 de marzo de 2026, tras ser atacada por Irán con drones. (Foto de AFP).
/ -
Por Agencia EFE

Estados Unidos ordenó el domingo por la noche la salida del personal de su embajada en Arabia Saudita, mientras Irán ataca este reino del Golfo en represalia por la ofensiva de Washington e Israel.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.