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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento de Markwayne Mullin como secretario del Departamento de Seguridad Nacional. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento de Markwayne Mullin como secretario del Departamento de Seguridad Nacional. (EFE/EPA/GRAEME SLOAN).
Por Agencia EFE

Estados Unidos habría trasladado a Irán este martes una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, según The New York Times, que cita a funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticas.

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