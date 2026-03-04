Resumen

Imágenes de periscopio de un submarino de la Armada de Estados Unidos que disparó un torpedo contra un buque de guerra de Irán en el Océano Índico y lo hundió. (AFP).
Por Agencia AFP

Un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra de Irán en el océano Índico, indicó este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

