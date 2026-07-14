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Resumen

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Barcos navegando cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, en Khor Fakkan, el 13 de julio de 2026. (Foto de AFP).
Barcos navegando cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos, en Khor Fakkan, el 13 de julio de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas estadounidenses reimpusieron este martes el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz, además de lanzar una nueva ola de bombardeos, según anunció el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

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