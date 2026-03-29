Resumen

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Esta foto de la Armada de Estados Unidos muestra a marineros haciendo señales a un avión E-2D Hawkeye en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Gerald R. Ford en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
Esta foto de la Armada de Estados Unidos muestra a marineros haciendo señales a un avión E-2D Hawkeye en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Gerald R. Ford en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
/ SERGEANT FIRST CLASS MICHAEL HUN
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El Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en Medio Oriente, unos 10.000 más de lo habitual, luego de un mes del inicio de la guerra con Irán y mientras el presidente Donald Trump evalúa sus próximos pasos, según informó este domingo el diario The New York Times.

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