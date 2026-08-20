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Resumen

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El petrolero Universal Winner, descrito como el primer buque surcoreano en salir del estrecho de Ormuz tras permanecer varado allí desde el inicio de la guerra en Irán, llega al puerto de Ulsan, Corea del Sur, el 10 de junio de 2026.(Foto de Hwawon Ceci Lee / Anadolu vía AFP).
El petrolero Universal Winner, descrito como el primer buque surcoreano en salir del estrecho de Ormuz tras permanecer varado allí desde el inicio de la guerra en Irán, llega al puerto de Ulsan, Corea del Sur, el 10 de junio de 2026.(Foto de Hwawon Ceci Lee / Anadolu vía AFP).
/ HWAWON CECI LEE
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El ejército de Estados Unidos ha abierto, de manera discreta, una ruta por el canal sur del estrecho de Ormuz para facilitar el ingreso y salida diaria de buques cargados de petróleo. Se trata de un notable avance en la búsqueda del restablecimiento de la normalidad en una zona por donde transita el 20% del crudo mundial y que fue cerrada por Irán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

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