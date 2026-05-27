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Un mural antiestadounidense que representa negociaciones entre Irán y Estados Unidos en una mesa, cerca de la antigua embajada estadounidense en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Un mural antiestadounidense que representa negociaciones entre Irán y Estados Unidos en una mesa, cerca de la antigua embajada estadounidense en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

Irán estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques estadounidenses y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.

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