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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La tensión en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, ha escalado tras los recientes ataques de Irán contra buques petroleros y comerciales que intentaban cruzar el paso marítimo. Las acciones han puesto en riesgo el flujo de una quinta parte del petróleo mundial, elevando la preocupación en los mercados y entre las potencias occidentales. En medio de esta escalada, Estados Unidos analiza opciones para garantizar el tránsito seguro de los petroleros mediante posibles escoltas navales, aunque funcionarios estadounidenses reconocen que una operación de ese tipo sería compleja y no inmediata.

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