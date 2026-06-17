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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante una reunión bilateral en el marco de una visita oficial a Viena, Austria, el 16 de febrero de 2026. (HELMUT FOHRINGER / various sources / AFP)
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante una reunión bilateral en el marco de una visita oficial a Viena, Austria, el 16 de febrero de 2026. (HELMUT FOHRINGER / various sources / AFP)
/ HELMUT FOHRINGER
Por Agencia AFP

Con la firma del protocolo de acuerdo para poner fin a la guerra de Oriente Medio, el estrecho de Ormuz será reabierto “al instante” y el bloqueo de Estados Unidos de los puertos iraníes será levantado “inmediatamente”, afirmó el jueves el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

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