Con la firma del protocolo de acuerdo para poner fin a la guerra de Oriente Medio, el estrecho de Ormuz será reabierto “al instante” y el bloqueo de Estados Unidos de los puertos iraníes será levantado “inmediatamente”, afirmó el jueves el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El protocolo “entrará en vigor con efecto inmediato y, como primer paso, la República Islámica de Irán reabrirá el estrecho de Ormuz sin demora y Estados Unidos levantará inmediatamente el bloqueo naval”, escribió Sharif en X.

También confirmó que el viernes habrá una ceremonia en Suiza “para conmemorar este hito y dar inicio a las conversaciones técnicas” entre Irán y Estados Unidos.

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