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Los conductores pasan junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos en la que se hace referencia al presidente Donald Trump y al estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Los conductores pasan junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos en la que se hace referencia al presidente Donald Trump y al estrecho de Ormuz. Foto: AFP
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Por Agencia EFE

Irán afirmó este miércoles que sigue evaluando la propuesta de Estados Unidos para sellar un acuerdo de paz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera de que, si Teherán no acepta su plan, atacaría al país con mayor intensidad que antes.

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