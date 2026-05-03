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Vista de personas que caminan por Teherán, capital de Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/ Archivo
Vista de personas que caminan por Teherán, capital de Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/ Archivo
Por Agencia EFE

Irán confirmó este domingo que ya recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial.

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