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Resumen

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Un lanzador de misiles antiaéreos disparando con éxito durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército ide Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) durante un ejercicio. (Foto: Oficina del Ejército iraní / AFP | Archivo).
Un lanzador de misiles antiaéreos disparando con éxito durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército ide Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) durante un ejercicio. (Foto: Oficina del Ejército iraní / AFP | Archivo).
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Por Agencia EFE

Irán contempla atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente Donald Trump intensifica la guerra, revela este miércoles el diario Financial Times (FT).

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