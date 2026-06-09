Varias explosiones se produjeron el miércoles a lo largo de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, según los medios iraníes, después de que Estados Unidos amenazara con represalias por un ataque que derribó un helicóptero estadounidense.

Las detonaciones sacudieron varios puntos de la provincia de Hormozgán, incluida la isla de Qeshm, y a lo largo de la costa cercana al estrecho.

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Los medios locales también informaron sobre la presencia de cazas estadounidenses.

Las fuerzas estadounidenses anunciaron el martes que lanzaron ataques “proporcionales” contra Irán, después de que el ejército de ese país derribara un helicóptero de ataque Apache en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos comenzó “a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 5 pm (21H00 GMT), por orden del comandante en jefe”, señaló en X el mando militar para Oriente Medio, en referencia al presidente Donald Trump.

“La misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”, añadió el Comando Central.

Trump había acusado poco antes a los iraníes de haber derribado la víspera un helicóptero estadounidense tipo “Apache mientras sobrevolaba el estrecho de Ormuz”, cuyos dos ocupantes lograron eyectarse.

Aunque dijo que los dos pilotos resultaron ilesos, enfatizó que “Estados Unidos debe responder a este ataque”.

“La respuesta debería ser muy contundente, muy poderosa”, dijo Trump, según declaraciones recogidas por el canal de televisión estadounidense ABC.

Antes de los bombardeos estadounidenses, el Canciller iraní, Abás Araqchi, intentó minimizar el incidente con el helicóptero.

“Las fuerzas extranjeras cerca de nuestro territorio están expuestas constantemente a riesgos, debido a sus propios errores humanos, a simples accidentes o a la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado”, dijo Araqchi en X.

El diplomático agregó que para reducir ese riesgo, “la mejor solución es que se marchen”.

“Preferimos el lenguaje diplomático, pero también hablamos otros lenguajes”, añadió después en tono más amenazante.

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