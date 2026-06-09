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Esta fotografía de la Fuerza Aérea de Estados Unidos muestra a un F/A-18E Super Hornet en la cubierta de vuelo del portaaviones de USS Abraham Lincoln listo para atacar Irán. (AFP).
Esta fotografía de la Fuerza Aérea de Estados Unidos muestra a un F/A-18E Super Hornet en la cubierta de vuelo del portaaviones de USS Abraham Lincoln listo para atacar Irán. (AFP).
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Por Agencia AFP

Varias explosiones se produjeron el miércoles a lo largo de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, según los medios iraníes, después de que Estados Unidos amenazara con represalias por un ataque que derribó un helicóptero estadounidense.

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