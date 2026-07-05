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Resumen

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Una mujer sostiene un cartel con las imágenes del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con la frase "La venganza es segura" en Irán. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una mujer sostiene un cartel con las imágenes del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con la frase "La venganza es segura" en Irán. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Docenas de miles de personas participaron este domingo en los rezos por el líder supremo Alí Jamenei en Teherán, en un acto lleno de fervor religioso y con llamadas de “Muerte a Trump”, en la segunda jornada de los funerales públicos del dirigente asesinado por Estados Unidos e Israel.

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