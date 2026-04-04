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Un agricultor observa parte de un misil balístico iraní que impactó cerca de un establo en el asentamiento israelí de en Cisjordania, 4 de abril de 2026. Foto: EFE/ABIR SULTAN
Un agricultor observa parte de un misil balístico iraní que impactó cerca de un establo en el asentamiento israelí de en Cisjordania, 4 de abril de 2026. Foto: EFE/ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

Fragmentos de un misil de racimo iraní cayeron este sábado en varias ciudades del centro de Israel, incluidas Ramat Gan y Petah Tikvah, sin causar heridos pero sí algunos coches calcinados y daños en al menos un edificio, según los bomberos y los servicios de emergencias.

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