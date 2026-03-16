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Fragmentos de un misil iraní interceptado cayeron este lunes sobre Jerusalén Este, la parte de la ciudad ocupada por Israel y de mayoría palestina, sin que se hayan reportado muertos ni heridos de gravedad hasta el momento. Foto: EFE/ Bomberos De Israel
Fragmentos de un misil iraní interceptado cayeron este lunes sobre Jerusalén Este, la parte de la ciudad ocupada por Israel y de mayoría palestina, sin que se hayan reportado muertos ni heridos de gravedad hasta el momento. Foto: EFE/ Bomberos De Israel
/ BOMBEROS DE ISRAEL
Por Agencia EFE

Fragmentos de un misil iraní interceptado por las defensas israelíes cayeron este lunes sobre un tejado del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén, a escasos metros de la Basílica del Santo Sepulcro, confirmó a EFE una fuente del Patriarcado.

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