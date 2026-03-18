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Un bombero apaga el incendio de un vehículo tras el impacto de un proyectil lanzado por Irán en el sur de Tel Aviv el 15 de marzo de 2026. Foto: Jack GUEZ / AFP
Un bombero apaga el incendio de un vehículo tras el impacto de un proyectil lanzado por Irán en el sur de Tel Aviv el 15 de marzo de 2026. Foto: Jack GUEZ / AFP
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

Tres aviones privados en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv resultaron dañados este miércoles por fragmentos de un misil lanzado desde Irán, informó a EFE un portavoz de esta infraestructura aérea.

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