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Fragmentos de un misil iraní han impactado este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, lo que ha dejado al menos a una persona herida por la metralla que fue atendida en lugar por los equipos de la Media Luna Roja de Jerusalén. Foto: EFE/ Magda Gibelli
Fragmentos de un misil iraní han impactado este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, lo que ha dejado al menos a una persona herida por la metralla que fue atendida en lugar por los equipos de la Media Luna Roja de Jerusalén. Foto: EFE/ Magda Gibelli
Por Agencia EFE

Fragmentos de un misil iraní han impactado este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, lo que ha dejado al menos a una persona herida por la metralla que fue atendida en lugar por los equipos de la Media Luna Roja de Jerusalén.

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