Francia anunció este miércoles el envío de su portaviones Charles de Gaulle al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva de escolta de mercantes en esa zona que pueda lanzarse en los próximos días, si se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para abrir esa vía marítima.

“El movimiento del Grupo Aeronaval (GAN) no tiene que ver con las operaciones militares iniciadas en la región y completa el dispositivo de seguridad”, señaló en un comunicado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas.

Agregó que el Charles de Gaulle atravesó el canal de Suez este miércoles camino del Mar Rojo para acercarse al estrecho de Ormuz, cuyo cierre “tiene un impacto mundial”.

Un avión de combate Rafale se prepara para despegar en la cubierta del portaaviones francés Charles de Gaulle durante el ejercicio militar de la OTAN Neptune Strike 26-2(Foto de Angelos TZORTZINIS / AFP). / ANGELOS TZORTZINIS

Información en desarrollo