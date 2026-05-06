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Una fotografía tomada el 27 de abril de 2026 muestra al portaaviones de Francia Charles de Gaulle al finalizar el ejercicio militar de la OTAN Neptune Strike 26-2, frente a la costa de la isla griega de Creta. (Foto de Angelos TZORTZINIS / AFP).
Una fotografía tomada el 27 de abril de 2026 muestra al portaaviones de Francia Charles de Gaulle al finalizar el ejercicio militar de la OTAN Neptune Strike 26-2, frente a la costa de la isla griega de Creta. (Foto de Angelos TZORTZINIS / AFP).
/ ANGELOS TZORTZINIS
Por Agencia EFE

Francia anunció este miércoles el envío de su portaviones Charles de Gaulle al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva de escolta de mercantes en esa zona que pueda lanzarse en los próximos días, si se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para abrir esa vía marítima.

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