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Resumen

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Fotografía difundida por el CENTCOM que muestra un avión de combate en el portaaviones USS Abraham Lincoln durante una de las operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán. (EFE/ CENTCOM).
Fotografía difundida por el CENTCOM que muestra un avión de combate en el portaaviones USS Abraham Lincoln durante una de las operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán. (EFE/ CENTCOM).
Por Agencia AFP

Las fuerzas estadounidenses abordaron un barco en el golfo de Omán el jueves como parte del renovado bloqueo de los puertos de Irán que comenzó esta semana, informó el ejército de Estados Unidos.

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