Resumen

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Una mujer sostiene la bandera de Irán mientras se encuentra cerca de una valla publicitaria con la frase "El estrecho de Ormuz permanece cerrado", el 5 de abril de 2026. (Foto de AFP).
Una mujer sostiene la bandera de Irán mientras se encuentra cerca de una valla publicitaria con la frase "El estrecho de Ormuz permanece cerrado", el 5 de abril de 2026. (Foto de AFP).
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El Comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) de Irán anunció este domingo en una declaración en X que el estrecho de Ormuz “nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel”.

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