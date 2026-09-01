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Resumen

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Un hombre pasa junto a un mural del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo asesinado de Irán, en una calle del centro de Teherán el 31 de agosto de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Un hombre pasa junto a un mural del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo asesinado de Irán, en una calle del centro de Teherán el 31 de agosto de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que castigará “duro” a Estados Unidos por los ataques que ha lanzado esta noche contra diversos puntos del sureste de Irán, en la segunda jornada de bombardeos estadounidenses de la semana contra el país.

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