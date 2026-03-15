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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la ciudad sureña de Meitar, el 28 de enero de 2026. (Chaim Goldberg / POOL / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la ciudad sureña de Meitar, el 28 de enero de 2026. (Chaim Goldberg / POOL / AFP)
/ CHAIM GOLDBERG
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que “perseguirá sin descanso” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para acabar con su vida.

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