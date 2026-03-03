Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una corbeta de misiles de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el mar, en el Golfo de Omán, el 12 de marzo de 2024. (Ministerio de Defensa de Irán / AFP)
Una corbeta de misiles de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el mar, en el Golfo de Omán, el 12 de marzo de 2024. (Ministerio de Defensa de Irán / AFP)
/ -
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado con misiles un buque destructor estadounidense en el océano Índico, según un comunicado publicado en la madrugada de este martes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.