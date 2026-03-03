La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado con misiles un buque destructor estadounidense en el océano Índico, según un comunicado publicado en la madrugada de este martes.

La información, recogida por la agencia iraní Fars, especifica que la operación la llevó a cabo la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria, que disparó misiles contra la embarcación de EE.UU. a 650 kilómetros de distancia de la costa del país persa.

MIRA AQUÍ: Estados Unidos confirma que un dron cayó cerca del su consulado en Dubái y provocó un incendio

Según el comunicado, el destructor estaba abasteciéndose de combustible de otro barco estadounidense, y el ataque provocó incendios en la cubierta de ambas naves.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán el pasado sábado, Teherán ha respondido con misiles y drones hacia Israel e infraestructura militar estadounidense en países aliados de Washington en la región.

Irán aseguró haber alcanzado el portaviones estadounidense Abraham Lincoln el domingo, una información que posteriormente la Casa Blanca desmintió.

VIDEO RECOMENDADO

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán entra en su cuarto día con bombardeos cruzados. Confirmado ataque con drones a la embajada de EE.UU. que provocó un incendio. Washington ordena evacuación de ciudadanos de 14 países de Medio Oriente y cierra sedes diplomáticas en Riad y Kuwait. Israel intensifica ofensiva en Líbano contra Hezbolá. Irán anuncia ataques a base de EE.UU. en Varzín y lamenta 740 muertos, incluyendo procesión fúnebre por 165 escolares en Minab.

SOBRE EL AUTOR