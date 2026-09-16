La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este miércoles haber “interceptado y destruido” otro dron estadounidense MQ-9 sobre la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, con lo que según sus cálculos ya son 52 los aparatos de este tipo que ha derribado desde el inicio de la guerra en febrero.

“El quincuagésimo segundo dron MQ-9 del Ejército “terrorista” de Estados Unidos fue interceptado y destruido a las 02:29 de la madrugada de este miércoles (23:00 GMT del martes)”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia indicó que el avión no tripulado fue derribado por el fuego de un nuevo sistema avanzado de defensa aérea de su Fuerza Aeroespacial, aunque Estados Unidos aún no ha confirmado el hecho.

El anuncio se produce en medio de una nueva fase de escalada en Ormuz desde principios de septiembre y un día después de que un informe del inspector general del Pentágono revelara nuevas cifras sobre las pérdidas estadounidenses durante la guerra contra Irán.

Según el informe, Estados Unidos perdió o sufrió daños en hasta 30 drones MQ-9 Reaper, además de varios aviones de combate y aeronaves de apoyo.

El documento también recoge por primera vez que un caza F-35A sufrió daños por “fuego enemigo” durante una misión sobre Irán.

El informe, presentado al Congreso, estima en 33.400 millones de dólares el coste de la operación militar estadounidense entre el 28 de febrero y el 30 de junio, de los que 22.300 millones correspondieron al gasto en municiones.

Además, advierte de que el consumo de armamento provocó “déficits estratégicos” en las reservas estadounidenses y problemas en la capacidad de reposición.

Desde el comienzo de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, las autoridades iraníes han anunciado el derribo de decenas de drones y varios cazas, aunque la mayoría de estos incidentes no han sido confirmados por Washington o Tel Aviv.