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Resumen

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Un dron MQ-9 Reaper, armado con municiones guiadas por láser GBU-12 Paveway II y misiles AGM-114 Hellfire, durante una misión de combate sobre el sur de Afganistán. (EFE/Leslie Pratt/Fuerza Aérea EE.UU).
Un dron MQ-9 Reaper, armado con municiones guiadas por láser GBU-12 Paveway II y misiles AGM-114 Hellfire, durante una misión de combate sobre el sur de Afganistán. (EFE/Leslie Pratt/Fuerza Aérea EE.UU).
/ Leslie Pratt
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este miércoles haber “interceptado y destruido” otro dron estadounidense MQ-9 sobre la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, con lo que según sus cálculos ya son 52 los aparatos de este tipo que ha derribado desde el inicio de la guerra en febrero.

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