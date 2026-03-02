Los Guardianes de la Revolución advirtieron este lunes a Estados Unidos que “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”, en el tercer día de una guerra en la que fue abatido el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei.

La Fuerza Quds, la unidad de élite de este cuerpo militar encargada de las operaciones exteriores, advirtió en un comunicado difundido por la televisión estatal que no descansará “hasta que el enemigo sea derrotado” y que “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares”.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió este lunes por todo Oriente Medio y amenaza con sumir a la economía mundial en el caos después de que el Líbano y los países exportadores de petróleo del Golfo fueran arrastrados hacia el conflicto.

La república islámica ha contraatacado desde el sábado tomando como blanco las bases militares estadounidenses y el territorio israelí, y después países del Golfo, lo que desató temores sobre el suministro de petróleo e hizo subir los precios del crudo.

En el tercer día de guerra, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán si fuera necesario y amenazó con una nueva “gran ola” de ataques.

“Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola todavía no ha llegado”, dijo Trump a CNN.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, también se negó este lunes a descartar el despliegue de tropas en Irán e indicó que la guerra podría prolongarse hasta “seis semanas”.

Violentas explosiones sacudieron varios barrios de Teherán. Irán acusó a Estados Unidos y a Israel de lanzar un bombardeo contra el sitio nuclear de Natanz, que fue uno de los principales blancos de ataques durante el pasado conflicto de junio de 2025.

Israel extendió sus operaciones a Líbano, en respuesta a ataques del movimiento islamista afín a Irán, Hezbolá, contra el que libró una guerra hace un año. Las autoridades libanesas reportaron un balance de al menos 52 muertos y 154 heridos.

En Irán, la Media Luna Roja iraní elevó a 555 el número de muertos contabilizados desde el inicio de la guerra.

AFP no ha podido verificar los saldos de víctimas de forma independiente.