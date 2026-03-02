Escuchar
Miembros de las fuerzas de seguridad de Irán patrullan en una calle cerca de una valla publicitaria del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, en Teherán, el 2 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
Por Agencia AFP

Los Guardianes de la Revolución advirtieron este lunes a Estados Unidos que “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”, en el tercer día de una guerra en la que fue abatido el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei.

