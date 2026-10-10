Irán ha condenado a muerte a 106 personas entre los detenidos tras las protestas políticas del pasado mes de enero, de los que ya ha ejecutado a 35, según datos de Hengaw, la ONG de defensa de los derechos humanos con sede en Noruega.

Según esta organización independiente dedicada a documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos en Irán, hay otras 63 personas que corren un riesgo grave e inminente de ejecución, mientras que las condenas a muerte de otras ocho personas han sido anuladas.

Hengaw ha hecho públicos estos datos en un informe especial con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora precisamente este 10 de octubre.

La ONG basa sus datos en pruebas recopiladas y verificadas por su Centro de Estadística y Documentación hasta el 9 de octubre de 2026.

El informe detalla las condenas a muerte impuestas a los detenidos en las protestas, las ejecuciones llevadas a cabo, así como los procedimientos judiciales y la situación actual de sus casos.

Las movilizaciones de enero que exigían el fin de la República Islámica fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo. En 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981.

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