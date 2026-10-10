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Resumen

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Iraníes pasan en coche junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 6 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Iraníes pasan en coche junto a una valla publicitaria con la bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 6 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán ha condenado a muerte a 106 personas entre los detenidos tras las protestas políticas del pasado mes de enero, de los que ya ha ejecutado a 35, según datos de Hengaw, la ONG de defensa de los derechos humanos con sede en Noruega.

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