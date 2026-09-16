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Resumen

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Un dron de Irán lanzado contra objetivos estadounidenses en la base Al-Kharj de Arabia Saudita. (Foto de la AGENCIA DE NOTICIAS IRIB / AFP).
Un dron de Irán lanzado contra objetivos estadounidenses en la base Al-Kharj de Arabia Saudita. (Foto de la AGENCIA DE NOTICIAS IRIB / AFP).
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Por Agencia EFE

Los ataques de Irán contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio han dañado “cientos de edificios y estructuras” de Estados Unidos en la región, según un informe del inspector general del Pentágono que advierte además de una “escasez estratégica” en las municiones de Washington para continuar la guerra.

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