El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró el domingo en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que su país posee una cooperación militar con Moscú. “La cooperación militar entre Irán y Rusia no es nueva ni ha estado oculta. Esta cooperación ha existido en el pasado, existe ahora y continuará en el futuro”, manifestó.

El jefe de la diplomacia persa no quiso referirse directamente a los reportes que señalan que Moscú estaría facilitando a Teherán información de combate, pero sí subrayó que ambos países acaban de sellar un nuevo acuerdo de asociación estratégica.

De acuerdo con funcionarios de la administración de Donald Trump, citados por medios estadounidenses, Rusia habría compartido reportes con Irán que ayudan a identificar posiciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio. Aunque se trata de un apoyo indirecto, este tipo de cooperación puede tener un impacto en el campo de batalla, específicamente en conflictos donde la precisión de los ataques dependen de datos satelitales, radares y sistemas de detención.

Lo efectuado por Moscú y Teherán sería una réplica del mismo modelo de respaldo indirecto que Washington y sus aliados de la OTAN aplicaron con Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en el 2022.

Para el internacionalista Francisco Belaunde Matossian el paralelismo con la guerra en Europa del Este no es casual. “Hasta cierto punto podría considerarse una especie de réplica de lo que hace Washington con el apoyo de inteligencia que le da a Kiev. Pero eso se entiende que es bastante más limitado”, explicó a El Comercio.

Durante la guerra en Ucrania, Estados Unidos compartió información clave con el gobierno de Kiev para detectar movimientos de tropas rusas, anticipar ataques y mejorar la precisión de sus operaciones militares. Ese modelo de cooperación —sin intervención directa de tropas— se convirtió en uno de los pilares del apoyo occidental a Ucrania.

Sobre si Rusia podría dar un paso más allá de proporcionar información de inteligencia, el profesor de derecho internacional público y relaciones internacionales indica que el alcance del respaldo ruso parece tener límites claros. “No creo que Rusia vaya mucho más allá [del apoyo de inteligencia], no veo una cooperación militar mucho mayor. Es muy prudente y no quiere meterse en este pleito. Además, tiene su propio problema con Ucrania”, señaló Belaunde a este Diario.

El analista considera además que la reacción moderada de Estados Unidos frente a esta cooperación también podría explicarse por la relación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Según el especialista, la afinidad política entre ambos líderes podría influir en que Washington evite una confrontación más directa con Moscú por el eventual intercambio de inteligencia con Irán.

La importancia de la información

Para el analista internacional Francesco Tucci el intercambio de inteligencia es una herramienta habitual en conflictos contemporáneos y puede resultar decisiva en el desarrollo de las operaciones militares. “Lo mismo ha hecho la OTAN y Estados Unidos con Ucrania: brindar información relevante para golpear blancos de la Federación de Rusia”, explicó a El Comercio.

A su juicio, compartir datos estratégicos —como la ubicación de radares, sistemas de defensa o instalaciones militares— puede cambiar el curso de una operación sin necesidad de desplegar tropas. “Lo más económico para Rusia, en términos de imagen y de recursos, es brindar información. Y la información es crucial en el caso de ataques con drones o misiles balísticos. Tener información puntual sobre blancos de alto valor puede cambiar el curso de las operaciones militares”, sostuvo.

El también profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) añade que este tipo de apoyo resulta especialmente relevante en un conflicto donde el uso de misiles y drones se ha vuelto central. Con acceso a satélites y sistemas de vigilancia, Moscú puede aportar datos que ayuden a mejorar la precisión de los ataques iraníes.

Sin embargo, Tucci coincide con Belaunde en cuanto a la opción de que ven poco probable que Rusia dé un paso más allá de este tipo de cooperación. “Otro tipo de apoyo lo veo difícil, porque Rusia está metida en la guerra en Ucrania. Militarmente ha pasado más bien lo contrario: Irán ha ayudado a Rusia con drones. Entonces, por ahora lo más probable es que continúe este intercambio de información”, señaló.

Una guerra de “degradación” militar

Más allá de la dimensión diplomática, el conflicto en Medio Oriente también está mostrando una dinámica militar particular. Según Tucci, más que una guerra de desgaste tradicional, se trata de un intento por debilitar la capacidad operativa del adversario.

“Más que de desgaste, es una guerra relacionada con la degradación de la capacidad militar del otro. Quien sea degradado más rápido se encontrará en mayor dificultad”, explicó. En ese contexto, Irán habría sufrido daños importantes en su infraestructura militar, aunque aún mantiene capacidad de respuesta.

“Por ahora parece que Irán ha sufrido una degradación fuerte de su capacidad militar. Sin embargo, sigue respondiendo. No con la misma intensidad, pero continúa atacando con drones y misiles”, afirmó. El analista subraya que la situación sigue siendo incierta, en parte debido a la llamada “niebla” que provoca la “guerra”, que dificulta conocer con precisión la magnitud real de las pérdidas y de los arsenales disponibles.

Además, el conflicto mantiene en alerta a varios países del Golfo, que buscan evitar que los combates se extiendan a toda la región. “Lo que se quiere evitar es una escalada regional. La situación es muy tensa y muy incierta”, advirtió.

Mientras tanto, la duración de la guerra podría convertirse en un factor decisivo. Un conflicto prolongado no solo tendría consecuencias militares, sino también económicas y políticas, tanto en Medio Oriente como en otras regiones del mundo.

