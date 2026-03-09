Escuchar
En su segunda semana, la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos suma un nuevo factor de tensión. Informes conocidos el fin de semana indican que Rusia ha proporcionado información de inteligencia a la República Islámica para sus ataques, un tipo de asistencia que puede resultar clave en el campo de batalla. La revelación plantea una pregunta central: si este es el primer nivel de apoyo indirecto de Moscú, ¿podría el Kremlin avanzar hacia una ayuda mayor si la guerra se prolonga?

