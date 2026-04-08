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Equipos de rescate buscan a personas desaparecidas entre los escombros de un edificio residencial parcialmente destruido tras un ataque aéreo israelí, en el barrio de Tallet al-Khayat de Beirut, Líbano, el 8 de abril de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
Equipos de rescate buscan a personas desaparecidas entre los escombros de un edificio residencial parcialmente destruido tras un ataque aéreo israelí, en el barrio de Tallet al-Khayat de Beirut, Líbano, el 8 de abril de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia EFE

El grupo libanés chií Hezbolá anunció la madrugada del jueves haber lanzado nuevos ataques contra Israel, a quien acusó de haber violado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos, que tanto Tel Aviv como Washington aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano.

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