Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La trayectoria de los proyectiles lanzados desde el sur del Líbano hacia el centro de Israel, vista desde la frontera en la Alta Galilea, al norte de Israel, el 9 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
La trayectoria de los proyectiles lanzados desde el sur del Líbano hacia el centro de Israel, vista desde la frontera en la Alta Galilea, al norte de Israel, el 9 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

El grupo chií libanés Hezbolá lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel, informan medios vinculados al grupo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.