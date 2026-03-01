Resumen

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Israel sobrevuela la ciudad de Yokneam Illit el 24 de marzo de 2025. (Foto referencial, JACK GUEZ / AFP).
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel informó en la madrugada de este lunes que registró varios misiles lanzados desde el Líbano contra zonas del norte del país, unos ataques que el grupo chiíta Hezbolá posteriormente se atribuyó, en medio de la escalada bélica regional a raíz del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán en la mañana del sábado.

