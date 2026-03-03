Escuchar
Columnas de humo se elevan desde los lugares de los ataques aéreos de Israel en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 3 de marzo de 2026. (Foto de IBRAHIM AMRO / AFP).
Columnas de humo se elevan desde los lugares de los ataques aéreos de Israel en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 3 de marzo de 2026. (Foto de IBRAHIM AMRO / AFP).
/ IBRAHIM AMRO
Por Agencia EFE

El grupo chiita libanés Hezbolá reivindicó este martes un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David, y el Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, según medios libaneses.

