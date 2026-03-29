Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El impacto de restos de un misil iraní en una zona de industrias químicas en el sur de Israel, en una de las fábricas de la zona de Neot Hovav, en el desierto del Néguev, el 29 de marzo de 2026. (EFE)
El impacto de restos de un misil iraní en una zona de industrias químicas en el sur de Israel, en una de las fábricas de la zona de Neot Hovav, en el desierto del Néguev, el 29 de marzo de 2026. (EFE)
Por Agencia EFE

El impacto de restos de un misil iraní en una zona de industrias químicas en el sur de Israel provocó este domingo fugas de materiales peligrosos, que los Bomberos de Israel trabajan para contener, anunció el cuerpo en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.