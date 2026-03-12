El portaviones estadounidense Gerald R. Ford, el más grande del mundo y actualmente desplegado en el Mar Rojo, sufrió un incendio en su zona de lavandería sin ningún tipo de relación con la guerra contra Irán, informó este jueves el Comando Central Naval.

Dos marinos resultaron heridos en el fuego, que ya fue controlado y no afectó ni la sala de máquinas ni el armamento del buque, explicó el texto. “Los dos marinos están bajo cuidados médicos y en condición estable”, indicó el comunicado.

El Gerald R. Ford y la flotilla de buques que lo acompaña fueron desplegados a finales del año pasado ante las costas de Venezuela, como parte de los operativos militares contra el narcotráfico y el contrabando petrolero.

En febrero partió hacia la zona del Golfo Pérsico, para reforzar el despliegue aeronaval en la zona, el más importante de las fuerzas armadas estadounidenses en décadas.

On March 12, USS Gerald R. Ford (CVN 78) experienced a fire that originated in the ship’s main laundry spaces. The cause of the fire was not combat-related and is contained.



There is no damage to the ship’s propulsion plant, and the aircraft carrier remains fully operational.… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) March 12, 2026

El Gerald R. Ford es un portaviones de propulsión nuclear, con una tripulación de 4.550 personas. Puede cargar hasta 75 aeronaves.

