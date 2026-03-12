Escuchar
El portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford sufrió un incendio en su área de lavandería mientras estaba desplegado en el Mar Rojo, informó el mando naval de EE. UU.
Por Agencia AFP

El portaviones estadounidense Gerald R. Ford, el más grande del mundo y actualmente desplegado en el Mar Rojo, sufrió un incendio en su zona de lavandería sin ningún tipo de relación con la guerra contra Irán, informó este jueves el Comando Central Naval.

