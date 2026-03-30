Por Roger Zuzunaga Ruiz

El Pentágono se prepara para cruzar una línea que hasta ahora había evitado en la guerra con Irán: pasar de los ataques aéreos a incursiones terrestres limitadas pero sostenidas, en una operación que podría extenderse por semanas y apuntar a objetivos estratégicos clave. Así lo revela un informe de The Washington Post, que describe un cambio de enfoque del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia acciones más directas sobre el terreno, aunque sin llegar a una invasión a gran escala.

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