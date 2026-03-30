El Pentágono se prepara para cruzar una línea que hasta ahora había evitado en la guerra con Irán: pasar de los ataques aéreos a incursiones terrestres limitadas pero sostenidas, en una operación que podría extenderse por semanas y apuntar a objetivos estratégicos clave. Así lo revela un informe de The Washington Post, que describe un cambio de enfoque del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia acciones más directas sobre el terreno, aunque sin llegar a una invasión a gran escala.

Según el reporte, el plan en evaluación combina el uso de fuerzas especiales y tropas convencionales para ejecutar golpes “quirúrgicos” contra infraestructura militar y nodos logísticos, incluyendo enclaves sensibles en el Golfo Pérsico.

La estrategia, aún pendiente de aprobación política, busca degradar las capacidades críticas de Irán sin asumir el costo de una ocupación prolongada, en medio de una tensión creciente que convive con discursos paralelos de negociación para el fin de la guerra.

¿Cuáles serían los objetivos? La semana pasada, el portal Axios publicó que el Pentágono baraja cuatro opciones puntuales.

La primera sería la toma de la isla de Kharg, en cuyas terminales marítimas se canaliza el 90% de las exportaciones de petróleo del país. Se trata de un lugar de alto valor estratégico.

Esta imagen satelital tomada por 2026 Planet Labs PBC muestra una vista de la isla Kharg de Irán, que alberga la principal terminal de exportación de petróleo del país y es responsable de la gran mayoría de sus envíos de crudo al mundo. (Foto de 2026 Planet Labs PBC / AFP). / -

La segunda opción es la invasión de Larak, una isla que ayuda a Irán a consolidar su control sobre el estrecho de Ormuz. En el lugar hay búnkeres, lanchas de ataque capaces de destruir buques de carga y radares que monitorean los movimientos en el estrecho.

La tercera opción es la toma de la estratégica isla de Abu Musa y dos islas más pequeñas, situadas cerca de la entrada occidental del estrecho de Ormuz.

Y la cuarta opción es bloquear o incautar los buques que exportan petróleo iraní en el lado oriental del estrecho de Ormuz.

Las fuentes consultadas por el Washington Post indicaron que la misión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados.

Drones Shahed de Irán en un video publicado por la República Islámica.

Sobre los planes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró al Washington Post que “es el trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al comandante en jefe las máximas opciones. No significa que el presidente haya tomado una decisión”.

En Irán, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó el domingo que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero “en secreto” planea un ataque terrestre, por lo que la República Islámica está “esperando” la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

“El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre”, denunció Qalibaf.

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un video publicado por la agencia Tasnim de Irán. (EFE/ Captura de vídeo de Tasnim News Agency).

Por su parte, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, que coordina el Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, advirtió que cualquier operación terrestre contra Irán terminará con la “humillante captura” de soldados estadounidenses, que serán “alimento para los tiburones del golfo Pérsico”.

Acusó a Trump de carecer de estabilidad y de haber arrastrado a Estados Unidos a un “atolladero mortal”, al tiempo que sostuvo que Washington actúa bajo la influencia de Israel en la guerra contra Irán.

Dos aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. se ven a bordo del buque de asalto anfibio USS Tripoli durante una escala en el puerto de Manila el 27 de septiembre de 2022. (Foto de Jam STA ROSA / AFP). / JAM STA ROSA

El sábado, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó del despliegue en el Medio Oriente del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, “además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas”.

Antes, The Wall Street Journal y Axios revelaron que el Pentágono estaba enviado 10.000 soldados más al Medio Oriente posiblemente para una incursión terrestre.

De acuerdo con el diario The New York Times, habitualmente Estados Unidos tiene emplazados unos 40.000 efectivos en el Medio Oriente, por lo que con la llegada de 10.000 militares adicionales ahora son 50.000.

Estamos ante un estancamiento de la guerra

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la Cumbre de la Iniciativa de Inversión Futura en Miami Beach, Florida, el 27 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

Para el analista internacional Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, el paso de ataques aéreos a una eventual incursión terrestre en Irán representa “la siguiente fase militar lógica” en un conflicto de esta envergadura, pero también evidencia que los objetivos iniciales de Estados Unidos no se han cumplido.

“Se habló de una operación de pocos días e incluso de semanas, pero ya ha pasado un mes y no hay visos de una resolución rápida”, advierte, al señalar que el escenario actual refleja un estancamiento del conflicto pese a los intentos del presidente Donald Trump por acelerar su desenlace.

En ese contexto, explica que una incursión terrestre podría consistir en golpes focalizados sobre puntos estratégicos, pero con el riesgo de ampliar la escala del conflicto.

Sobre lo que se espera como respuesta de Irán, Novoa destaca que “la República Islámica ya ha empezado a responder. El reciente involucramiento en la guerra de los hutíes de Yemen muestra que hay múltiples actores en juego”.

A su juicio, una operación en tierra desataría represalias más amplias, especialmente en el Golfo Pérsico, afectando a los aliados clave de Estados Unidos.

Un avión del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos destruido tras un ataque de Irán contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. (Foto de UGC / AFP). / -

Novoa también advierte que el frente interno iraní juega a favor del régimen. “La situación de guerra tiende a cohesionar al poder político; no se observa una oposición activa como algunos esperaban”, afirma. En ese sentido, descarta que una intervención extranjera genere un quiebre interno: por el contrario, podría reforzar un sentimiento de identidad nacional que termine complicando aún más cualquier intento de intervención.

Sobre la capacidad militar iraní, el analista considera que, aunque Estados Unidos mantiene una superioridad muy clara, los combates terrestres implicarían costos elevados, especialmente para las tropas estadounidenses. “Irán está acostumbrado a este tipo de escenarios y puede generar un desgaste significativo”, sostiene. Por ello, concluye que una incursión terrestre no resolvería el conflicto en el corto plazo, sino que lo volvería más prolongado, complejo y costoso.

No da para una invasión completa

Un soldado estadounidense camina con un arma antitanque AT4 durante un ejercicio militar conjunto entre las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos y miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias, el 7 de septiembre de 2022. (Foto de Delil SOULEIMAN / AFP). / DELIL SOULEIMAN

El analista en temas de defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre afirma que los recientes movimientos de Estados Unidos evidencian una fase avanzada de preparación de incursión terrestre en Irán, marcada por una postura más activa del secretario de Guerra, Pete Hegseth, a quien vincula con la línea dura del presidente Trump.

“Se observa un despliegue concreto de fuerzas anfibias y tropas adicionales que, en conjunto, suman alrededor unos 10.000 efectivos, lo que apunta a un escenario operativo ya en desarrollo”, señala. Agrega que esa cantidad de militares “no da para una invasión completa de Irán”.

Gómez de la Torre indica que todo apunta a una operación limitada y focalizada, posiblemente de carácter anfibio. En ese ámbito, identifica como objetivo estratégico a la isla de Kharg. “Se trataría de la toma de una posición territorial específica, ya golpeada previamente por aire, con el fin de afectar capacidades económicas y logísticas”, explica.

Advierte que este enfoque responde también a las lecciones de conflictos pasados como la Guerra de Vietnam, la Guerra de Irak y la Guerra de Afganistán, que dejaron un alto costo político y militar para Washington. “Hoy no hay una coalición internacional amplia ni el volumen de tropas de esas guerras; por eso, todo indica que se busca una acción puntual, no una ocupación prolongada del territorio iraní”, subraya.

Infantes de Marina realizan una demostración de capacidades anfibias durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance en la playa Roja de Camp Pendleton, California, el 18 de octubre de 2025. (Foto de Oliver Contreras / AFP). / OLIVER CONTRERAS

En ese sentido, descarta una invasión total: “Un país de más de 90 millones de habitantes y con fuerzas terrestres considerables requeriría un despliegue muy superior. Lo que se perfila es un ataque específico, no una campaña para entrar al corazón de Irán”. Sin embargo, advierte que el conflicto ya ha escalado a una guerra multidominio, con múltiples frentes y actores involucrados.

Sobre la posible reacción iraní, el analista alerta que no se descartan escenarios de alta escalada, incluyendo represalias más amplias en la región. “Estamos ante un uso prácticamente ilimitado del poder militar estadounidense, y eso podría llevar a respuestas extremas por parte de Irán, mediante el uso de armas químicas o algo mayor”, sostiene. En ese contexto, concluye que incluso una operación limitada podría ampliar el conflicto y elevar significativamente los riesgos regionales.