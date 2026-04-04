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Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque en Teherán, la capital de Irán, el 29 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque en Teherán, la capital de Irán, el 29 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán informó este sábado de ataques contra varias empresas petroquímicas de la ciudad suroccidental de Mahshahr, uno de los principales centros industriales del país, en un nuevo episodio de la escalada militar en el día 36 de la guerra.

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