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Resumen

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Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán en la Plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán en la Plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán afirmó este viernes haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en Siria y Qatar en una nueva oleada de operaciones de represalia por los ataques de Estados Unidos contra su territorio, destruyendo un sistema de radar y varios aviones cisterna, y causando la muerte de varios militares estadounidenses.

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